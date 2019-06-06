Meteorolojiden sağanak uyarısı
1 saat önce
Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinin belli kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Karadeniz
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:10 Kaynak: AA
, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinin belli kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzeyinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.
Karadeniz, Ankara
, Çankırı
, Kırıkkale
, Yozgat
, Sivas
, Erzurum
, Van
, Ağrı
, Iğdır
, Kars
ve Ardahan
çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
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