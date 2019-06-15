Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden sağanak uyarısı
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Meteorolojiden sağanak uyarısı

5 saat önce

Adana, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde öğleden sonra sağanak bekleniyor.

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Adana, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde öğleden sonra sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Adana, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.
Bölgede, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın güney ve güneybatıdan orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:12 Kaynak: AA
Osmaniye, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Güncel
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