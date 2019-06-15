Meteorolojiden sağanak uyarısı
5 saat önce
Adana, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde öğleden sonra sağanak bekleniyor.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:12 Kaynak: AA
, Mersin
, Osmaniye
ve Kahramanmaraş
'ın batı kesimlerinde öğleden sonra sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Adana, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.
Bölgede, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın güney ve güneybatıdan orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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