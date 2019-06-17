Meteorolojiden sağanak uyarısı

İç Ege
, Batı Akdeniz
ve Doğu Akdeniz
ile İç Anadolu
'da, akşam saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, İç Ege ( İzmir
, Aydın
, Muğla
, Denizli
, Afyonkarahisar, Kütahya
, Uşak
), Batı Akdeniz'in iç kesimleri ( Antalya
, Burdur
, Isparta
) ve Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerine kadar yerel şekilde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşların, kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını
, yıldırım, yerel dolu, rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.