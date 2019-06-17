Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden sağanak uyarısı
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Meteorolojiden sağanak uyarısı

1 saat önce

İç Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'da, akşam saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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İç Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'da, akşam saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, İç Ege ( İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak), Batı Akdeniz'in iç kesimleri ( Antalya, Burdur, Isparta) ve Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerine kadar yerel şekilde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşların, kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:21 Kaynak: AA
Doğu Akdeniz, Akdeniz, Ege, İç Anadolu
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