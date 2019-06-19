Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden sağanak uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Meteorolojiden sağanak uyarısı

1 saat önce

Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteorolojiden sağanak uyarısı, System.String[]
Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün beklenen gök gürültülü sağanağın Marmara'nın güneydoğusu ( Bursa, Bilecik ve Balıkesir) ve İç Ege'de (Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Kütahya, Manisa ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
İç Anadolu ( Eskişehir, Konya, Çankırı, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Karaman, Aksaray ile Ankara'nın güney ve batı ilçeleri), Akdeniz'in iç kesimleri ( Burdur, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ile Antalya, Mersin ve Adana'nın iç kesimleri) Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ( Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:32 Kaynak: AA
Doğu Karadeniz, Ege, Marmara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BM Kaşıkçı raporunu açıkladı: Kaşıkçı'nın yargısız infazından Suudiler sorumlu Berkin Elvan davasında yeni bilirkişi raporu alınacak Memur emeklilerine çifte zam göründü! En az 165 lira zam alacaklar 15 kişiyle girdiği çömlek üretiminde 12 ülkeye ihracat yapar hale geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 13:31:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden sağanak uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]