Meteorolojiden sağanak uyarısı

Marmara
'nın güneydoğusu, İç Ege
, İç Anadolu
, Akdeniz
'in ve Doğu Karadeniz
'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün beklenen gök gürültülü sağanağın Marmara'nın güneydoğusu ( Bursa
, Bilecik
ve Balıkesir
) ve İç Ege'de (Afyonkarahisar, Uşak
, Denizli
, Kütahya
, Manisa
ile İzmir
, Aydın
ve Muğla
'nın iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
İç Anadolu ( Eskişehir
, Konya
, Çankırı
, Yozgat
, Sivas
, Kayseri
, Kırşehir
, Nevşehir
, Niğde
, Kırıkkale
, Karaman
, Aksaray
ile Ankara
'nın güney ve batı ilçeleri), Akdeniz'in iç kesimleri ( Burdur
, Isparta
, Osmaniye
, Kahramanmaraş
'ın batısı ile Antalya
, Mersin
ve Adana
'nın iç kesimleri) Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ( Ordu
, Giresun
, Trabzon
ve Rize
'nin iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ani sel, su baskını
, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.