Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden sağanak uyarısı
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Meteorolojiden sağanak uyarısı

1 saat önce

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısı yapıldı.

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Meteorolojiden yapılan açıklamada, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısı yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:08 
İç Anadolu, Ege, Marmara, Doğu Karadeniz, Ekonomi
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