Meteorolojiden sağanak uyarısı
1 saat önce
Meteorolojiden yapılan açıklamada, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:08
Kuvvetli sağanak nedeniyle İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı
Yıldırım mı, İmamoğlu mu? REMRES Araştırma son anketini paylaştı
Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 28 gözaltı
Elektrik arızasına giden personel, yılan sürüsüyle karşılaşınca şoka girdi