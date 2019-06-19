Meteorolojiden sağanak uyarısı
34 dakika önce
Aksaray ve Kırşehir ile Konya'nın kuzey, Ankara'nın güney ve Eskişehir'in doğu ilçelerinde, aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:13
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