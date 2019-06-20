Meteorolojiden sağanak uyarısı
49 dakika önce
Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:03
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