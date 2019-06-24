Meteorolojiden sağanak uyarısı
1 saat önce
Edirne, Kırklareli, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Ardahan çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:26 Kaynak: AA
, Kırklareli
, Trabzon
, Rize
, Artvin
, Gümüşhane
, Ardahan
çevreleri ile Giresun
'un iç kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Edirne, Kırklareli, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Ardahan çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülürken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi tahmin ediliyor.
Rüzgarın, Marmara
'nın güneyi ile Kuzey Ege
kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
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