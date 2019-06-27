Meteorolojiden sağanak uyarısı
1 saat önce
Marmara'nın kuzeybatısı, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Marmara
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:03 Kaynak: AA
'nın kuzeybatısı, Akdeniz
'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz
ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın kuzeybatısı, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Denizli
, Afyonkarahisar ve Konya
çevreleri ile Tekirdağ
'ın kuzey ve Karaman
ile Niğde
'nin güney kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren Rize
ve çevreleri ile Artvin
'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.
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