Meteorolojiden sağanak uyarısı
2 saat önce
Edirne ve Kırklareli çevreleri, Trabzon, Artvin ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesinde yarın sağanak tahmin ediliyor.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:07 Kaynak: AA
ve Kırklareli
çevreleri, Trabzon
, Artvin
ve Rize
'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Akdeniz
'in Toroslar
bölgesinde yarın sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzeydoğusu, Trakya kesimi ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Edirne ve Kırklareli çevreleri, Trabzon, Artvin ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesinde sağanak bekleniyor.
Rüzgarın Marmara
'nın batısı ile Kuzey Ege
kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor.
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