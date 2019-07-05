Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden sağanak uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Meteorolojiden sağanak uyarısı

1 saat önce

Karabük, Kastamonu, Tokat, Ordu ve Artvin çevreleri için yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden sağanak uyarısı, System.String[]
Karabük, Kastamonu, Tokat, Ordu ve Artvin çevreleri için yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Karabük, Kastamonu, Tokat, Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.
Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Rüzgarın, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli esmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:40 Kaynak: AA
kastamonu, karabük, tokat, ordu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



134 yıllık aile mesleğinin son temsilcisi! El yapımı bıçakları 350 liradan başlayan fiyatlarla satıyor Balkondan düşen 2 yaşındaki minik Poyraz, hastanede öldü Son Dakika! Reyhanlı'daki patlamayla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Araçta bomba olduğu belli Son dakika! Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde patlama: 2 ölü, 2 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 14:19:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden sağanak uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]