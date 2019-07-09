Meteorolojiden sağanak uyarısı
1 saat önce
Trakya, İstanbul ve Yalova çevrelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:28 Kaynak: AA
Trakya, İstanbul
ve Yalova
çevrelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzeybatı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Trakya ile İstanbul ve Yalova çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Trakya'da kuvvetli olması bekleniyor.
Denizlerde fırtına öngörülmüyor.
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