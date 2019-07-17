Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden sağanak uyarısı
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Meteorolojiden sağanak uyarısı

6 saat önce

Muğla, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Muğla, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Sakarya, Düzce, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Sıcaklıkların batı kesimlerde 2 ila 4 derece artması, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik
olmaması bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu
kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta
kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Gaziantep, Akdeniz, Kilis, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:16 Kaynak: AA
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