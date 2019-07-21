Meteorolojiden sağanak uyarısı
54 dakika önce
Samsun'un doğusu, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde sağanak bekleniyor.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:36 Kaynak: AA
'un doğusu, Tokat
, Ordu
, Giresun
, Trabzon
, Rize
, Artvin
ve Ardahan
çevrelerinde sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun'un doğusu, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın Marmara
'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu
'nun doğusunda ve Malatya
çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
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