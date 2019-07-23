Meteorolojiden sağanak uyarısı
1 saat önce
Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın doğu kesimleri ile İstanbul'un Avrupa yakasının batı kesimlerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kırklareli Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:15 Kaynak: AA
çevreleri ve Tekirdağ
'ın doğu kesimleri ile İstanbul
'un Avrupa
yakasının batı kesimlerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın Saray
, Çerkezköy
, Muratlı
, Çorlu
ve Marmara Ereğlisi
ilçeleri ile İstanbul'un Silivri
, Çatalca
, Arnavutköy
ve Büyükçekmece
ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.
Meydana gelebilecek ani sel, su baskını
, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
AK Parti Milletvekili Yeneroğlu, Akit gazetesindeki köşe yazısına tepki gösterdi 271 milyon sahte Amerikan dolarıyla ilgili FETÖ detayı Şezlong tartışmasında bir polis öldü, 2 kişi yaralandı! Galatasaray'da Falcao harekatı! Şükrü Hanedar devreye girdi