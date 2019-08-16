Meteorolojiden sağanak uyarısı
47 dakika önce
Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de yarın sağanak bekleniyor.
Marmara Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:59 Kaynak: AA
'nın doğusu ile Batı Karadeniz
'de yarın sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara'nın doğusunda ( Kocaeli
, Sakarya
, Bilecik
ve Bursa
) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın sabah saatlerinden gece saatlerine, Batı Karadeniz Bölgesi
'nde beklenen şiddetli sağanağın da öğle saatlerinden pazar akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını
, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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