Meteorolojiden sağanak uyarısı
1 saat önce
Rize çevreleri ile Trabzon'un iç ve doğu ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:38 Kaynak: AA
Rize çevreleri ile Trabzon'un iç ve doğu ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerine kadar Rize çevreleri ile Trabzon'un iç ve doğu ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
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