Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden sağanak uyarısı
Son Dakika Ekonomi Haber

Meteorolojiden sağanak uyarısı

1 saat önce

Rize çevreleri ile Trabzon'un iç ve doğu ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden sağanak uyarısı, System.String[]

Rize çevreleri ile Trabzon'un iç ve doğu ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerine kadar Rize çevreleri ile Trabzon'un iç ve doğu ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Trabzon, Rize, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DSİ'den Rize'ye son 17 yılda 946 milyon liralık yatırım
Erdoğan, Ayder'deki salıncaklar için devreye girdi: Bunları temizleyeceğiz Dursun Özbek'in haciz işlemi başlattığı Galatasaray Adası kaderine terkedildi Galatasaray taraftarı, Pizza Pizza ile imzalanan sponsorluk anlaşmasına tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 15:31:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden sağanak uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]