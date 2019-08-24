Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden sağanak uyarısı
Son Dakika Ekonomi Haber

Meteorolojiden sağanak uyarısı

1 saat önce

Rize çevreleri ile Trabzon'un iç ve doğu ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden sağanak uyarısı, System.String[]

Rize çevreleri ile Trabzon'un iç ve doğu ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Trabzon, Rize, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DSİ'den Rize'ye son 17 yılda 946 milyon liralık yatırım
Erdoğan, Ayder'deki salıncaklar için devreye girdi: Bunları temizleyeceğiz Dursun Özbek'in haciz işlemi başlattığı Galatasaray Adası kaderine terkedildi Galatasaray taraftarı, Pizza Pizza ile imzalanan sponsorluk anlaşmasına tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 15:28:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden sağanak uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]