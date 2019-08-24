Meteorolojiden sağanak uyarısı
1 saat önce
Rize çevreleri ile Trabzon'un iç ve doğu ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Rize çevreleri ile Trabzon'un iç ve doğu ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:45
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