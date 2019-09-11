Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden sağanak uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Meteorolojiden sağanak uyarısı

1 saat önce

Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden sağanak uyarısı, System.String[]

Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde havanın yarın sabah saatlerine kadar parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu

Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı öngörülürken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyı kesimlerinde öğlen saatlerinde yer yer kuvvetli (30-50 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz, Karadeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 08:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ömer Halisdemir'in yeğeni de kahramanlık yaparken yaşamını yitirdi
Mansur Yavaş'tan kapatılan çocuk koruma evleri yanıtı: Konuşturmayın beni Ocak zammıyla en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Dolar yeni güne yükselişle başladı! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 10:28:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden sağanak uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]