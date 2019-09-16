Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden sağanak uyarısı
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Meteorolojiden sağanak uyarısı

1 saat önce

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin doğu kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Doğu Karadeniz ile Elazığ, Bingöl, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:14 Kaynak: AA
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