Meteorolojiden sağanak uyarısı
17 dakika önce
Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:45
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine saldırı: Petrol fiyatları yüzde 19 arttı Emniyet müdürünün talimatı, domuz bağıyla bağlanan kadının hayatını kurtardı Cem Yılmaz'ın paylaşımında çıplak manken detayı dikkat çekti