Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden sağanak uyarısı
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Meteorolojiden sağanak uyarısı

17 dakika önce

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden sağanak uyarısı, System.String[]

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Karadeniz, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:45 
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