Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden sağanak uyarısı
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Meteorolojiden sağanak uyarısı

49 dakika önce

Batı Karadeniz kıyıları ile Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

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Batı Karadeniz kıyıları ile Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları ile Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:05 Kaynak: AA
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