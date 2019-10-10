Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden sağanak uyarısı
Son Dakika Güncel Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı

43 dakika önce

Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kıyılarında yarın sağanak tahmin ediliyor.

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Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kıyılarında yarın sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kıyılarında sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Marmara Bölgesi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis tahmin ediliyor.

Denizlerde fırtına beklenmiyor.

Batı Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:46 Kaynak: AA
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