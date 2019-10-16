Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden sağanak uyarısı
Son Dakika Güncel Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı

1 saat önce

İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Bilecik ve Diyarbakır çevrelerinde yarın yerel olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Bilecik ve Diyarbakır çevrelerinde yarın yerel olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Bilecik ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Denizlerde fırtına beklenmiyor.

Güneydoğu Anadolu, Ege Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:06 Kaynak: AA
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