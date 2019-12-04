Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden sağanak uyarısı
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Meteorolojiden sağanak uyarısı

6 saat önce

Adana'nın güney ve doğusu ile Hatay ve Osmaniye'de bu geceden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor.

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Adana'nın güney ve doğusu ile Hatay ve Osmaniye'de bu geceden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Akdeniz'de bu geceden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. Sağanağın yarın sabah saatlerine kadar Adana'nın güney ve doğusu ile Hatay ve Osmaniye'de kuvvetli olması öngörülüyor.

Vatandaşların ve yetkililerin, yağış nedeniyle oluşabilecek kuvvetli rüzgar, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Doğu Akdeniz, Osmaniye, Hatay, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:28 Kaynak: AA
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