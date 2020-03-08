Meteorolojiden sağanak uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden sağanak uyarısı

7 saat önce

Kıyı Ege, Çanakkale, Denizli, Burdur, Antalya çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Kıyı Ege, Çanakkale, Denizli, Burdur, Antalya çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Kıyı Ege, Çanakkale, Denizli, Burdur, Antalya çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu olması öngörülüyor.

Rüzgarın, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında pus ve sis tahmin ediliyor.

Ege Denizi'nde fırtına öngörülüyor.

Çanakkale, Balıkesir, Denizli, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:40 Kaynak: AA
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