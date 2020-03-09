Meteorolojiden sağanak uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden sağanak uyarısı

19 dakika önce

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Düzce ve Bolu çevrelerinde sağanak bekleniyor.

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Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Düzce ve Bolu çevrelerinde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde bugün havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Düzce ve Bolu çevrelerinin sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz'in kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana ve Hatay çevrelerinde pus ve sis hadisesi öngörülüyor.

İç Anadolu, Marmara, Akdeniz, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 08:34 Kaynak: AA
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