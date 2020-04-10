Meteorolojiden sağanak uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden sağanak uyarısı
7 saat önce
Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yarın sağanak bekleniyor.
Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yarın sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin doğu kesimlerinde hava çok bulutlu olacak. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Şanlıurfa, Ağrı, Muş ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Yurdun diğer bölgelerinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi öngörülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:54 Kaynak: AA
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