Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden sağanak ve fırtına uyarısı
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Meteorolojiden sağanak ve fırtına uyarısı

7 saat önce

İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden sağanak ve fırtına uyarısı, System.String[]

İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kuvvetli yağışla birlikte rüzgarın da güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kuvvetli fırtına bekleniyor

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de ise güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına, Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Bursa da ise yarın sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli fırtına esmesi öngörülüyor.

Söz konusu bölgelerde de ulaşımdaki aksamalar, çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:42 Kaynak: AA
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