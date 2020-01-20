Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı

6 saat önce

Türkiye'nin kıyı kesimleri ile Şanlıurfa çevrelerinde yarın yağmur ve sağanak, yağış alan diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.

Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı, System.String[]

Türkiye'nin kıyı kesimleri ile Şanlıurfa çevrelerinde yarın yağmur ve sağanak, yağış alan diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz (Çorum hariç) ile Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Erzincan, Ardahan, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağış tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimler ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması öngörülüyor. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerindeki yağışların "kuvvetli" gerçekleşmesi bekleniyor.

Rüzgarın, kuzey yönlerden Akdeniz'in iç kesimleri ile Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Denizlerde, Batı ve Orta Akdeniz'de fırtına, Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.

Karadeniz, Şanlıurfa, Akdeniz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rum gazeteciden Türkiye itirafı: Türkiye ile kavga etmek yerine iş birliği yapılmalı
Bir otomobilin kapılarına gizlenmiş 5 bin 450 adet su kaplumbağası yakalandı IMF'den dikkat çeken Türkiye yorumu: Düzelme süreci devam ediyor Akşener anket sonuçlarını açıkladı: Vatandaşımızın yüzde 64'ü parlamenter sisteme dönmek istiyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 20:44:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]