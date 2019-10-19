Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
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Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı

1 saat önce

Akdeniz, Karadeniz, Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, Marmara ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor.

Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı, System.String[]

Akdeniz, Karadeniz, Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, Marmara ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sakarya, Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Ankara ve Çankırı çevreleriyle Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Marmara ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor.

Batı Karadeniz, Karadeniz, Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:44 Kaynak: AA
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