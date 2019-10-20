Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
1 saat önce
Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:05
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