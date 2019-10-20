Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
Son Dakika Ekonomi Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı

Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı

1 saat önce

Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor.

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Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor.

Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:05 
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