Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
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Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı

1 saat önce

Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ordu çevrelerinde yarın sağanak tahmin ediliyor.

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Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ordu çevrelerinde yarın sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara ve İç Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:32 Kaynak: AA
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