Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
Son Dakika Güncel Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı

Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı

7 saat önce

Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleri ile Tekirdağ'ın batı kesimlerinde bugün sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı, System.String[]

Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleri ile Tekirdağ'ın batı kesimlerinde bugün sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün ülkenin batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleri ile Tekirdağ'ın batı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde

Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısında yer yer sis ve pus bekleniyor. Rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (30-60 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor.

Bu bölgelerde ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 08:52 Kaynak: AA
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