Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
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Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı

6 saat önce

Marmara'nın batısı, Ege kıyıları ile İstanbul, Uşak, Denizli, Antalya ve Burdur çevrelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da ise pus ve sis bekleniyor.

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Marmara'nın batısı, Ege kıyıları ile İstanbul, Uşak, Denizli, Antalya ve Burdur çevrelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da ise pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın batısı, Ege kıyıları ile İstanbul, Uşak, Denizli, Antalya ve Burdur çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege kıyıları, Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da ise gece ve yarın sabah yer yer pus ve sis öngörülüyor.

İstanbul, Marmara, Antalya, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:56 Kaynak: AA
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