Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, Sakarya çevrelerinde halen devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların bu gece yarısına kadar aralıklarla yerel kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Kaynak: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Meteorolojiden Sakarya çevresi için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

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