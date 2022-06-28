Meteorolojiden Sakarya çevresi için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden Sakarya çevresi için kuvvetli yağış uyarısı

28.06.2022 20:07
Meteorolojiden Sakarya çevresi için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya çevresi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya çevresi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, Sakarya çevrelerinde halen devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların bu gece yarısına kadar aralıklarla yerel kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

YORUMLAR
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Sakarya'da sağanaktan etkilenen bölgelerde temizlik çalışması yapıldı Sakarya'da sağanaktan etkilenen bölgelerde temizlik çalışması yapıldı Sakarya Büyükşehir afet bölgesine gidiyor Sakarya Büyükşehir afet bölgesine gidiyor
Kaynak: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteorolojiden Sakarya çevresi için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

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