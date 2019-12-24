Meteorolojiden Samsun için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meteorolojiden Samsun için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden Samsun için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

6 saat önce

Samsun ve çevresi, yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisine girecek.

Meteorolojiden Samsun için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı, System.String[]

Samsun ve çevresi, yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisine girecek.

Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmelere göre, Samsun ve çevresinde güneyli yönlerden devam eden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın aynı yönlerden fırtına (60-80 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde ise kuvvetli fırtına (100 km/saat üzeri) şeklinde esmesi bekleniyor.

Yarın öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Kuvvetli rüzgarın devam ettiği süre boyunca vatandaşların açık alanda ateş yakmaması konusunda dikkatli olunması istendi.

Meteorolojinin internet sitesinden ve mobil uygulamadan, güncel meteorolojik tahmin ve uyarılar takip edilebiliyor.

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 08:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den Samsun ve çevresi için fırtına uyarısı
İzmir'de su kesintisine dikkati çekmek için yağmur suyuyla sokakta yıkandılar Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok

Son Dakika Haberleri
02:22 Kuşadası'nda sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
02:21 Çaycı, uyuşturucuyu taşımak için iç çamaşırına gizli cep yaptırmış - Son Dakika
02:15 Evde kavga sonrası yangın çıktı - Son Dakika
02:11 Sağanak, etkisini gece de sürdürdü - Son Dakika
02:07 DSİ ait sulama kanalı taştı ana yol sular altında kaldı - Son Dakika
00:04 İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 02:30:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Meteorolojiden Samsun için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]