Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Sel Uyarısı ve Su Baskını Uyarısı

Meteorolojiden Sel Uyarısı ve Su Baskını Uyarısı

1 saat önce

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi çarşamba ve perşembe günleri yağması beklenen sağanak yağmur nedeniyle vatandaşları ani su baskınları ve sellere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteorolojiden Sel Uyarısı ve Su Baskını Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi çarşamba ve perşembe günleri yağması beklenen sağanak yağmur nedeniyle vatandaşları ani su baskınları ve sellere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi çarşamba ve perşembe günleri yağması beklenen sağanak yağmur nedeniyle vatandaşları ani su baskınları ve sellere karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu. Yapılan yazılı açıklamada, "Güneydoğu Anadolu'da yarın ve perşembe günü görülecek yağışların Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Batman'da çok kuvvetli yağmur ve sağanak halinde olması bekleniyor. Yüksek rakımlı yerlerde ise yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:12 Kaynak: İHA

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