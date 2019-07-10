Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden serin ve yağışlı hava uyarısı
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Meteorolojiden serin ve yağışlı hava uyarısı

49 dakika önce

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Balıkesir ve çevresi için Balkanlar Üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceğini açıkladı.

Meteorolojiden serin ve yağışlı hava uyarısı, System.String[]
Balıkesir, Marmara, Güncel
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Balıkesir ve çevresi için Balkanlar Üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceğini açıkladı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Marmara ve Ege Bölgesi genelinde etkili olan sıcak hava nedeniyle hava sıcaklıkları bölge genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmektedir. Bölgemiz Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Balıkesir il genelinde görülmesi beklenmektedir. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 6 ila 8 derece hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli 30-50 km/sa, yerel olarak fırtına 40-65 km/sa şeklinde esmesi beklenmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yol açabileceği, olumsuzluklara karşı ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar için dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:38 Kaynak: İHA
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