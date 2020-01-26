Meteorolojiden sevindiren haber - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Meteorolojiden sevindiren haber - Son Dakika

Meteorolojiden sevindiren haber

6 saat önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın 2 ila 4 derece artacağını duyurdu.

Meteorolojiden sevindiren haber, System.String[]

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın 2 ila 4 derece artacağını duyurdu.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 2, Hakkari'de 4, Bitlis'te eksi 1 ve Muş'ta eksi 1 derece olması beklenmektedir" denildi. - VAN

Sabah, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem bölgesinden bir kötü haber daha: Hava sıcaklıkları düşüyor
150 lira için arkadaşını öldürdü 4 yıl önce hazırlanan gerilim haritası, Elazığ depremini işaret ediyor Van'da görev yapan hakem ve gözlemciler Elazığ için hazırladıkları yardım paketlerini vermek için yola çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 16:47:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Meteorolojiden sevindiren haber - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]