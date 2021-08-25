METEOROLOJİDEN SICAK HAVA UYARISI - Son Dakika

METEOROLOJİ, hava sıcaklıkları artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacağını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının 26.08.2021 Perşembe gününden itibaren Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.