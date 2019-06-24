Meteorolojiden sıcak hava uyarısı
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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge geneli mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığıyla ilgili uyarıda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:50 Kaynak: İHA
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge geneli mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığıyla ilgili uyarıda bulundu. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdumuzun doğu kesimlerinin Basra
alçak basıncının etkisinde kalması beklendiğinden, hafta boyunca havanın genellikle az bulutlu ve açık geçeceği ve hava sıcaklıklarının bölge genelinde ( Van
, Muş
, Bitlis
ve Hakkari
) mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Cuma gününden itibaren Karadeniz
üzerinden gelmesi beklenilen serin ve yağışlı sistemle birlikte mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının azalacağı ve mevsim normalleri seviyesine ineceği bekleniyor" denildi. Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Mehmet Elkatmış
ise, hava sıcaklıklarının hafta boyunca yüksek olmasından dolayı meydana gelebilecek sıcak çarpması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.
(İHA)
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