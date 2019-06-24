Meteorolojiden sıcak uyarısı
15 dakika önce
Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, hafta boyunca hava sıcaklıklarının bölge genelinde artacağı ve mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği bildirildi.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:40 Kaynak: İHA
Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, hafta boyunca hava sıcaklıklarının bölge genelinde artacağı ve mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği bildirildi.
Hafta sonunda cuma gününden itibaren Karadeniz
üzerinden gelmesi beklenilen serin ve yağışlı sistem ile birlikte mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının azalacağı ve mevsim normalleri seviyesine ineceğinin beklendiği, Bursa
kıyı kesimlerinde yüksek sıcaklık ile birlikte yüksek nemin de beklenmekte olduğu ve bu durumun hissedilen sıcaklıkların yüksek olmasına sebep olacağı ifade edildi. - BURSA
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