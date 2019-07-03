Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden sıcaklık uyarısı
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Meteorolojiden sıcaklık uyarısı

29 dakika önce

Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artması bekleniyor.

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Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık zamanla kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kırklareli, Edirne çevreleri, Rize ve Trabzon'un iç ve yüksekleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli eseceği öngörülen rüzgarın, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde, güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:14 Kaynak: AA
Doğu Akdeniz, Trabzon, Akdeniz, Güncel
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