Meteorolojiden sıcaklık uyarısı geldi - Son Dakika

Meteoroloji; hava sıcaklıklarının, yarından itibaren iç ve batı kesimlerinde artarak, mevsim normallerinden 4 İLE 8 derece daha sıcak olacağı duyurdu.

Türkiye'ye dört gün boyunca sıcak hava dalgasının etkisinde olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasında yer alan bilgiye göre, sıcaklıklar mevsim normallerin oldukça üzerinde seyredecek.

4 ila 8 derecelik bir artış beklenirken güneş çarpma riskine karşı vatandaşlar uyarıldı.

Güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar, ve kronik rahatsızlığı olanların güneş çarpmalarına karşı uyarıldı.

Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de Pazar günü artan sıcaklıklara pazartesi günü de Batı Karadeniz eklenecek.

Salı gününden itibaren de İç Anadolu'nun batısında hava sıcaklıkları yükselecek.

Buna göre en yüksek sıcaklıkların 35 dereceyle İzmir Antalya ve Manisa'da görülmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar Ankara'da 27, İstanbul'da ise 28 dere ce olarak tahmin ediliyor.

(İHA)