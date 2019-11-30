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Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Cumartesi akşam saatlerinde muhtemel şiddetli yağış konusunda uyarı yayınladı.

Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı, System.String[]

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Cumartesi akşam saatlerinde muhtemel şiddetli yağış konusunda uyarı yayınladı. Uyarı da yer yer şiddetli olması beklenen yağışların sel, heyelan ve su baskınlarına neden olabileceği de ifade edildi.


Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, içinde Düzce'nin de bulunduğu Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu illerinde Cumartesi günü yani bugün akşam saatlerinde kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Uyarıda yağışların Pazar günü yani yarın akşam saatlerine kadar şiddetli şekilde süreceği belirtilerek metrekareye 75 ile 100 kilogram yağmurun düşmesinin tahmin edildiği ve sel, su baskını, heyelan, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli olması istendi. - DÜZCE

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:38 Kaynak: İHA
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