Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı! Öğle saatlerinde başlayıp tüm hafta boyunca etkili olacak - Son Dakika
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Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı! Öğle saatlerinde başlayıp tüm hafta boyunca etkili olacak

05.06.2022 22:34

Meteoroloji'den gelen son hava raporlarına göre, pazartesi günü için Marmara dahil yurdun pek çok kentinde sağanak yağmur bekleniyor. Öğle saatlerinde başlayacak yağışların hafta boyunca yer yer Türkiye genelinde etkisi olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Akdeniz, (Eskişehir ve Sivas hariç) İç Anadolu ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra (Bursa ve Bilecik hariç) Marmara, İç Anadolu'nun güney ve doğu su, Göller Yöresi, (Gümüşhane ve Bayburt hariç) Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı ve Hakkâri çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÖĞLE SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

Yağışların, Pazartesi öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı! Öğle saatlerinde başlayıp tüm hafta boyunca etkili olacak

SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI UYARI

Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

GÜNEYDOĞU BÖLGESİNE TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı görülmesi beklendiğinden meydana gelebilecek hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme ve ulaşımda aksamalar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Önümüzdeki 5 günün hava durumu:

Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı! Öğle saatlerinde başlayıp tüm hafta boyunca etkili olacak
Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı! Öğle saatlerinde başlayıp tüm hafta boyunca etkili olacak
Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı! Öğle saatlerinde başlayıp tüm hafta boyunca etkili olacak
Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı! Öğle saatlerinde başlayıp tüm hafta boyunca etkili olacak
Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı! Öğle saatlerinde başlayıp tüm hafta boyunca etkili olacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sağanak Yağmur, Güncel, Son Dakika

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