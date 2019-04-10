Meteorolojiden Şırnak ve Siirt İçin "Kar Erimesi" Uyarısı
1 saat önce
Şırnak ve Siirt'te kar erimesine bağlı oluşabilecek sel, su baskını ve heyelana karşı uyarıda bulunuldu.
Şırnak ve Siirt'te kar erimesine bağlı oluşabilecek sel, su baskını ve heyelana karşı uyarıda bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:06 Kaynak: AA
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Şırnak ve Siirt'in doğu ilçelerinde devam eden sağanak ve hava sıcaklığının yüksek seyretmesi nedeniyle yüksek rakımlı yerlerde kar erimesi meydana geleceği belirtildi.
Açıklamada, eriyen kar sularının dere yatakları ve ovalarda oluşturabileceği sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililer ve vatandaşların dikkatli olması istendi.
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