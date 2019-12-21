Meteorolojiden sis ve buzlanma uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden sis ve buzlanma uyarısı

6 saat önce

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde yarın sis ve buzlanma bekleniyor.

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Yurdun iç ve doğu kesimlerinde yarın sis ve buzlanma bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Ankara, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde sağanak tahmin ediliyor. Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların İzmir'in kuzey ( Bergama, Dikili, Aliağa), Balıkesir'in batı ( Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç) ve Çanakkale'nin güney (Ayvacık) ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte don ve buzlanma görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara ve Ege'de güney ve güneybatı (lodos) yönlerden fırtına (60-80 kilometre/saat), yer yer kuvvetli fırtına (100 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Batı Karadeniz, Akdeniz, Marmara, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:22 Kaynak: AA
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