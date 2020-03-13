Meteorolojiden soğuk ve yağışlı hava uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden soğuk ve yağışlı hava uyarısı

6 saat önce

Balıkesir hafta sonu Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Meteorolojiden soğuk ve yağışlı hava uyarısı, System.String[]

Balıkesir hafta sonu Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.


Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Balkanlardan gelecek soğuk ve yağışlı havaya karşı uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada "Bölgemizin 15 Mart Pazar günü Balkanlar üzerinden gelen mevsime göre soğuk ve yağışlı yeni bir sistemin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Yağışların Pazar gecesi ve Pazartesi günü bölgenin kuzey ve doğusunda ( Çanakkale, Balıkesir ve Manisa'nın kuzey ve doğu ilçeleri) yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Bölgemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelmesi beklenilen soğuk ve yağışlı sistem ile birlikte önümüzdeki hafta başında bölge genelinde hissedilir derecede (6-10 C derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bir süredir mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta hissedilir derecede azalması ile birlikte, normallerinin altına düşmesi beklendiğinden başta sağlık sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - BALIKESİR

Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:16 Kaynak: İHA
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